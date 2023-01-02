لعب إلى جانب الكندي فاتشيك بوسبيسبل، في ظهور نادر للصربي في منافسات الزوجي، وخسرا أمام اختصاصي هذه الفئة البوسني توميسلاف بريكيتش والإكوادوري غونسالو إسكوبار 4-6، 6-3، 10-5 لكنهما استمتعا بدعم جماهيري كبير.

سافر دجوكوفيتش إلى ملبورن في كانون الثاني/يناير 2022 آملا بالدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العاشرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. لكن تأشيرته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبالتالي عدم امتثاله للقوانين المفروضة على الوافدين. احتُجز في فندق يأوي اللاجئين قبل ترحيله من البلاد.

مُنع صاحب الـ35 عاماً من دخول أستراليا مرة أخرى قبل عودة السلطات عن هذا القرار في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وسيكون قادرًا على المشاركة في أستراليا المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر.

دخل أرض الملعب الاثنين وسط هتافات المشجعين "نوفاك، نوفاك" وبقي لإمضاء التوقيعات والتقاط صور الـ"سيلفي" بعد المباراة.

وكان أعرب المصنف الخامس عالمياً في وقت سابق عن رغبته في أن يحظى بترحيب حار "بعد ما حدث في وقت سابق من هذا العام، آمل أن أحظى باستقبال لائق هناك وآمل أن يساعدني ذلك في تقديم أداء جيد".

سيصب المتوج بـ21 لقباً كبيراً الآن تركيزه على منافسات الفردي في أديلايد اعتباراً من الثلاثاء استعداداً لأولى البطولات الكبرى.

