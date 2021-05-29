

وتوّج ابن الـ34 عاماً بلقبه الثاني لهذا العام، بعد بطولة أستراليا المفتوحة، من أصل ثلاث مباريات نهائية خاضها منذ انطلاق الموسم الجديد (خسر نهائي دورة روما على يد الإسباني رافاييل نادال).

وحسم دجوكوفيتش اللقاء مع السلوفاكي الصاعد من التصفيات والذي كان يخوض النهائي الأوّل في مسيرته، في غضون ساعة و28 دقيقة، لكنه عانى بعض الشيء وتنازل عن إرساله في ثلاث مناسبات لكن خبرته كانت حاسمة في مواجهة مولتشان البالغ 23 عاماً.

وبفوزه باللقب، تحضّر دجوكوفيتش بأفضل طريقة لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأحد حيث سيسعى الصربي إلى فك عقدته فيها وإحراز اللقب للمرة الثانية فقط، لكن التحدي صعب جداً في مواجهة نادال الذي تغلب عليه العام الماضي في النهائي وتوج بطلاً للمرة الثالثة عشرة في البطولة الفرنسية.



