ويبدو أن الصربي في حاجة إلى مزيد من المباريات للتأقلم مع الدورات التي تقام على ملاعب ترابية قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

وخسر ديوكوفيتش ارساله أربع مرات أمام منافسه الألماني المغمور ولم يتمكن من فرض ايقاعه كالمعتاد فأمضى أكثر من ساعتين على أرضية الملعب لتخطيه.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور التالي مع النروجي كاسبر رود الذي واصل مفاجآته في الدورة بتغلبه على الايطالي ماتيو بيريتيني الرابع 4-6 و6-3 و7-6 (7-5).

ويلتقي الإسباني رافايل نادال، الثاني وحامل لقب الموسمين الماضيين والرقم القياسي في الدورة (9 مرات)، مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان لاحقاً مساء اليوم.

هاليب دون عناء بعد انسحاب بوتينتسيفا

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى إلى نصف النهائي أيضاً بعد انسحاب منافستها الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بسبب الاصابة خلال المواجهة بينهما.

وسيطرت الرومانية على اللقاء وحسمت المجموعة الأولى لصالحها 6-2 وتقدمت بالثانية 2-صفر في 45 دقيقة، حين أشارت بوتينتسيفا إلى رغبتها بالانسحاب بسبب اصابة في أسفل الظهر.

وهو الفوز الـ 12 لهاليب توالياً في سلسلة بدأتها، قبل قرار تجميد المنافسات من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بلقب في دورة دبي في شباط/فبراير الماضي وأكملتها بعد استئناف البطولات بلقب في دورة براغ التشيكية في آب/أغسطس الماضي، إلى فوزها بثلاث مباريات في روما هذا الاسبوع.

واختارت الرومانية عدم المشاركة في الدورات المقامة على ملاعب صلبة وبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية من أجل التحضير لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وضربت هاليب في نصف النهائي الأحد، موعداً مع الاسبانية غاربيني موغوروسا (17) الفائزة على من مباراة البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا (14 عالمياً) وصيفة فلاشينغ ميدوز بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4.





