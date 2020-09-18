بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً والاسباني رافايل نادال الثاني وحامل اللقب الدور ربع النهائي من دورة روما للماسترز ألف نقطة بفوز الأول على مواطنه فيليب كراينوفيتش بنتيجة 7-6 (9-7) و6-3 والثاني على الصربي دوسان لايوفيتش 6-1 و6-3.

بدأ دجوكوفيتش وصيف العام الماضي المجموعة الافتتاحية بشكل سيئ عندما خسر ارساله في الشوط الأول، الا أنه رد التحية سريعاً إلى صديق الطفولة في الشوط الثاني.

واحتاج "نولي" إلى ساعة و28 دقيقة ليحسم المجموعة الأولى لصالحه بعد أن أنقذ مواطنه كرتين لخسارة المجموعة على إرساله عند 4-5 (15-40) قبل أن يفرض شوط كسر تعادل حسمه دجوكوفيتش لصالحه.

وكسر "ديوكو" إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الثانية ليحافظ على رباطة جأشه عند ارساله ويكسر ارسال كراينوفيتش مرة أخرى في الشوط التاسع ويحسم المجموعة 6-3 بعد ساعتين وسبع دقائق على انطلاق المواجهة.

وأنهى دجوكوفيتش الذي أقصي من الدور ثمن النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية بسبب إصابته إحدى حكام الخط بالكرة عن طريق الخطأ، اللقاء مع 32 ضربة رابحة مقابل 25 لكراينوفيتش.

وقال دجوكوفيتش بعد الفوز "كانت معركة جيدة، المجموعة الأولى كانت من أطول المجموعات التي لعبتها، كادت أن تصب في صالح أي أحد منا، الفوز بها أعطاني الثقة قليلاً".

وتابع "عانينا بدنياً في المجموعة الأولى، كانت هناك تبادلات طويلة (....) هكذا هي الأمور على الملاعب الترابية وأنا سعيد بالفوز".

وعن منافسه وصديقه قال دجوكوفيتش "أعرفه منذ أكثر من 10 سنوات، إنه أحد أفضل أصدقائي ليس فقط في المنافسات ولكن في الحياة. تواجهنا آخر مرة منذ عشر سنوات، كان مراهقاً وأنا سعيد لأجله، لقد تحسن في كل جوانب اللعبة وآمل أن نتواجه أكثر".

ويلتقي دجوكوفيتش تالياً مع الألماني دومينيك كوبفر الفائز على الايطالي الشاب لورنتسو موسيتي الصاعد من التصفيات 6-4 و6-صفر.

ورغم أن نادال فاز بالمجموعة الأولى 6-1 الا أن المهمة لم تكن سهلة أمام لايوفيتش (25 عالمياً)، إذ احتاج 42 دقيقة ليحسمها لصالحه.

وكسر نادال إرسال منافسه مرتين مع انطلاق المجموعة الثانية ليتقدم 4-صفر قبل أن يحسمها 6-3.

وقال نادال الفائز في روما في 9 مناسبات (رقم قياسي) "المجموعة الأولى انتهت 6-1 ولكن كانت صعبة جداً (...) أنا سعيد بالفوز. إنه لاعب قادر على تنفيذ ضربات قوية ولديه قوة في يديه، أردت أن أبقى ثابتاً في المستوى وأن أجبره على اللعب من الخلف".

ويلتقي نادال تالياً مع الأرجنتيني دييغو شفارتزمان الفائز على البولندي هوبيرت هوركاش 3-6، 6-2 و6-4

في المواجهات الأخرى، بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني الدور ذاته بفوزه على مواطنه ستيفانو ترافاغليا المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (7-5) و7-6 (7-1).

ويلتقي بيريتيني في ربع النهائي مع النروجي كاسبر رود الذي تابع مفاجآته بتغلبه على الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و7-6 (8-6).

كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف بتغلبه على الايطالي يانيك سينر المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-4 و6-4، ليضرب موعداً مع الكندي دينيس شابوفالوف والفائز على الفرنسي أوغو أومبير 6-7 (5-7) و6-1 و6-4.





