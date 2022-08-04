وكان من المستبعد أن يتمكن المصنف سادساً عالمياً راهناً من خوض دورة مونتريال التي تنطلق الإثنين، في ظل القواعد المفروضة من السلطات المحلية على الوافدين من خارج البلاد في ما يخص إلزامية تلقي لقاح "كوفيد-19".

وسبق لمدير الدورة أوجين لوبيير أن استبعد مشاركة دجوكوفيتش، قائلاً الشهر الفائت "إما أن تقوم الحكومة الكندية بتغيير القواعد المتعلقة باللقاح وإما أنه سيشمّر عن ساعديه ليحصل على اللقاح. لكني لا أعتقد أن هناك واقعية في أي من هذين السيناريوين".

وعلى غرار دورة مونتريال، من المستبعد أن يتمكن دجوكوفيتش من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى والمقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز بين 29 آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر.