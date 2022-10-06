دجوكوفيتش استهلّ المواجهة بشكل جيّد وأنهى المجموعة َ الأولى لصالحه 6-3، وواصل النّجم الصربي أفضليّته ليحسم المجموعة الثانية بسهولةٍ كبيرة 6-1 ويضرب بذلك موعدا ًمع كارين خاتـشانوف في ربع النهائيّ.

وكان خاتشانوف قد أقصى منافسه الكرواتيّ مارين تشيليتش من ثمن النهائيّ بعدما فـاز عليه بمجموعتين لواحدة.

تشيليتش المصنّف التّاسع في البطولة نجح في حسم المجموعة الأولى 6-2 قبل أن يـعادل خاتشانوف النتيجة بانتزاعـه المجموعة الثانية 6-3 ليذهب اللّقاء إلى مجموعة ٍفاصلة نالها خاتشانوف بالنتيجة ذاتِها.

كما تأهّل الروسيّ دانييل ميدفيديف إلى ربع النهائيّ بالفوز على الفنلنديّ إيميل روسوفوري بمجموعتين دون مقابل.

دانييل ميدفيديف تمكّن من الفوز بالمجموعة الأولى 6-3، قبل أن يواصل تقدمه السّهل في اللقاء لينجح في حسم المجموعة الثانية 6-2، ليضرب موعدا في الدور الموالي مع روبيرتو باوتيستا أغوت.

