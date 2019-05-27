

تأهلت الهولندية كيكي برتنز الرابعة إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الفرنسية بولين بارمانتييه 6-3 و6-4 في الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وكانت برتنز (27 عاما) الفائزة بدورة مدريد الشهر الحالي، قد بلغت نصف نهائي رولان غاروس عام 2016، وستقابل في الدور المقبل السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا التي أخرجت الفرنسية أليزيه كورنيه اليوم أيضا بفوزها عليها 6-4 و6-3.

وسقطت الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثالثة عشرة عند الحاجز الأول وخرجت على يد الروسية المغمورة فيرونيكا كودرميتوفا الـ 68 بثلاث مجموعات 6-صفر و3-6 و3-6.

وأفضل نتيجة لفوزنياكي المصنفة أولى في العالم سابقا على رمال رولان غاروس الدور ربع النهائي عامي 2010 و2017.

وشكت فوزنياكي في الفترة الأخيرة من الإصابات فانسحبت من الدور الأول في دورة مدريد بسبب آلام في الظهر، ثم من دورة روما بسبب إصابة في الساق اليسرى.

وتخوض كودرميتوفا (22 عاما) منافسات رولان غاروس للمرة الأولى بعدما فشلت في العامين الماضيين في عبور التصفيات والتأهل الى الجدول النهائي للبطولة.

وفي أبرز مباريات المصنفات، فازت البريطانية جوهانا كونتا الـ 26 وصيفة بطلة روما، على الألمانية أنطونيا لوتنر 6-4 و6-4، فيما خرجت الألمانية جوليا غورغيس الثامنة عشرة على يد الإستونية كايا كانيبي 5-7 و1-6.