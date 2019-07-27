وسقط زفيريف أمام حامل اللقب البالغ 27 عامًا 6-4 و4-6 و7-6 (7-5)، بعد أكثر من 3 ساعات على أرضية ترابية.

وتخلف زفيريف المولود في هامبورغ 1-3 في المجموعة الحاسمة، لكنه تقدم 5-4 مع كرتين لحسم المباراة، بيد ان باسيلاشفيلي، المصنف 16 عالمياً، حجز مركزه في النهائي ضد الروسي أندري روبليف الفائز على الإسباني بابلو كارينيا بوستا 4-6 و7-5 و6-1.

وكان أسطورة كرة المضرب لندل أعلن الجمعة وقف تعاونه مع النجم الواعد بعد نحو عام على تدريبه .

ويلاقي باسيلاشفيلي في النهائي، الروسي أندري روبليف، المصنف 78 عالمياً، الفائز على الإسباني بابلو كارينو بوستا بنتيجة 4-6 و7-5 و6-1.









