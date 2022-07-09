خالد نفاع يتحدّث عن أهمية البطولة المستحدثة من قبل beIN SPORTS July 9, 2022 11:22 3:34 دقيقة تحدث خالد نفاع، رئيس الاتحاد الأردني للتنس، إلى beIN SPORTS عن بطولة الناشئين المستحدثة وأهميتها في زيادة الوعي بهذه اللعبة في الأردن والعالم العربي. تقارير إخبارية بطولة ويمبلدون للتنس -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة 3:34 دقيقة خالد نفاع يتحدّث عن أهمية البطولة المستحدثة 1:09 دقيقة ويمبلدون: تدشين أول بطولة للناشئين 4:12 دقيقة بداية قوية لإسبانيا في بطولة أوروبا للسيدات 1:48 دقيقة أنس جابر تسعى لكتابة تاريخ جديد في البطولات الكبرى 0:23 دقيقة يوفنتوس يعلن عن تعاقده رسمياً مع دي ماريا 0:43 دقيقة السلوفيني بوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر 0:47 دقيقة توتنهام يعلن التعاقد مع لونغليه على سبيل الإعارة 5:38 دقيقة دجوكوفيتش يعبر إلى نهائي ويمبلدون 0:33 دقيقة دي ماريا خضع للكشف الطبي لإكمال تعاقده مع يوفنتوس