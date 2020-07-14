تييم يدافع عن دجوكوفيتش من قبل beIN SPORTS July 14, 2020 09:12 0:59 دقيقة دافع دومينيك تييم عن زميله نوفاك دجوكوفيتش وذلك بعد أحداث بطولة أدريا تور وإصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، معترفا بارتكابهم خطأ بتجاهل قوانين العزل، ومشددا على ضرورة التعلم من هذه الأخطاء. تقارير إخبارية دجوكوفيتش دومينيك تييم تنس -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة تييم يدافع عن دجوكوفيتش 0:47 دقيقة طرابزون سبور يفرط بفرصة تشديد الخناق على باشاكشهير 3:33 دقيقة إنتر يستفيد على أكمل وجه من فرصته ليصبح ثانياً 1:44 دقيقة راموس: لا يجب أن نتراخى 3:43 دقيقة ريال مدريد يهزم غرناطة ويدنو كثيراً من اللقب 3:42 دقيقة ساوثهامبتون يحبط آمال مانشستر يونايتد بهدف قاتل 1:26 دقيقة فرق الـ"NBA" تواصل تحضيراتـِها لاستئناف الموسم 0:39 دقيقة شيفيلد يونايتد ينتقد الإساءة لماك غولدريك 0:48 دقيقة أنطوني ديفيس يكتفي بوضع اسمه على قميصه 0:43 دقيقة الدوري الاسترالي يتأهب للعودة رغم الصعوبات