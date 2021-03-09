تييم سعيد بترشيحه للفوز بجائزة لوريوس للتفوّق الرياضي من قبل beIN SPORTS March 9, 2021 18:22 0:45 دقيقة أبدى نجم التنس النمساوي دومينيك تييم سعادته بترشيحه للفوز بجائزة لوريوس للتفوق الرياضي بعد تتويجه بلقب بطولة أميركا المفتوحة، معترفا أنه لم يتوقع هذا الترشيح. تقارير إخبارية بطولة أميركا المفتوحة للتنس دومينيك تييم تنس جائزة لوريوس للتفوق الرياضي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة تييم سعيد بترشيحه للفوز بجائزة لوريوس 0:31 دقيقة سفيتولينا تودع بطولةَ دبي المفتوحة للتنس 3:25 دقيقة الجزيري يؤكد صعوبة تجاوز الدور الأول 4:05 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:25 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 3:00 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 1:13 دقيقة الجزيري يعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر إكسون موبيل 0:52 دقيقة زيارة تجريبية لأشخاص من ذوي الإعاقة إلى ملعب البيت 2:40 دقيقة الأولمبياد سيقام دون حضور الجماهير من خارج اليابان 2:59 دقيقة نيمار يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة