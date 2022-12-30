اللاعب الأمريكي نجح في حسم المجموعة الأولى لمصلحته بواقع ستة أشواط مقابل ثلاثة واضطر ماختش إلى الانسحاب بسبب الإصابة خلال مجموعة الثانية لتضمن الولايات المتحدة أول انتصار لها في المجموعة الثالثة.

وكانت بيترا كفيتوفا قد منحت مُنتَخَبها التشيكي انتصاره الوحيد في المواجهة بعد فوزِها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون مقابل تفاصيلُهما سبعة أشواط لستة وستة لأربعة.

وفي بريزبن منحت لوتشيا برونت سيتي الانتصار الأول لإيطاليا في المجموعة الخامسة بفوزها على البرازيلية لاورا بيغوسي بمجموعتين دون مقابل

لم تجد برونسيتي أدنى عناء في كسب المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط دون مقابل، وواصلت اللاعبةُ الإيطالية سَيطرتها المطلقة على المواجهة وأنهت المجموعة الثانية بستة أشواط لاثنين لتقود إيطاليا إلى تحقيق الفوز على البرازيل.

