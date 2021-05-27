تومي بول إلى نصف نهائي دورة بارما من قبل beIN SPORTS May 27, 2021 17:05 0:29 دقيقة بلغ الأميركي تومي بول نصف نهائي بطولة بارما للتنس بفوزه على الألماني يان لينارت شتروف بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية تنس المحترفين دورة بارما -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي ونهضة بركان 1:02 دقيقة هكذا تفاعلت الجماهير مع خبر مغادرة زيدان! 0:45 دقيقة 26 لاعباً في لائحة المنتخب المغربي 5:55 دقيقة آخر المستجدات بشأن عودة أليغري لتدريب يوفنتوس 0:36 دقيقة إنتر يتفق مع سيموني إنزاغي ولاتسيو يؤكد رحيله 7:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مغادرة زيدان لريال مدريد 2:30 دقيقة تباين آراء الصحفيين بشأن رحيل زيدان عن ريال مديد 0:39 دقيقة الإيطالي بيتيول يفوز بالمرحلة 18 من طواف إيطاليا 0:29 دقيقة تومي بول إلى نصف نهائي دورة بارما 0:27 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة بلغراد