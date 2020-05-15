مددت الهيئات المشرفة على كرة المضرب العالمية الجمعة فترة توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد حتى أواخر تموز/يوليو، مع إعلان رابطة المحترفين عدم إقامة ثماني دورات مقررة خلال الشهر، وتعليق رابطة المحترفات أربع دورات.

وأدى وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بأكثر من 300 ألف وفاة حتى صباح الجمعة، الى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم. وبعدما سبق لرابطتي المحترفين ("ايه تي بي") والمحترفات ("دبليو تي ايه") تعليق الموسم حتى 13 تموز/يوليو، مددت الأولى اليوم هذا الإجراء حتى 31 منه ما أطاح بثماني دورات مقررة، بينما اتخذت الثانية الإجراء نفسه بشأن أربع دورات في الشهر عينه، من دون ان تحدد فترة التمديد بشكل صريح.

وأفادت "ايه تي بي" ان التمديد سببه "الوضع المستمر لجائحة +كوفيد-19+".

وأشارت الى ان القرار اتخذ بالتوافق مع معنيين في عالم اللعبة، وسيعني عمليا عدم إقامة دورات "هامبورغ (الألمانية)، باشتاد (السويدية)، نيوبورت (الأميركية)، لوس كابوس (المكسيكية)، غشتاد (السويسرية)، أوماغ (الكرواتية)، أتلانتا (الأميركية)، وكيتزبويل (النمسوية)"، في مواعيدها المقررة سابقا.

وأشارت الرابطة الى ان تمديد فترة التعليق يشمل أيضا دورات المستوى الأدنى ("تشالنجر")، والدورات التي ينظمها الاتحاد الدولي ("آي تي أف").

ونقل بيان الرابطة عن رئيسها أندريا غودينزي قوله "بسبب الشكوك المحيطة بجائحة +كوفيد-19+، يؤسفنا ان نعلن قرار تمديد تعليق منافسات اللعبة".

وأضاف "نواصل تقييم كل خياراتنا في جهدنا لاستئناف الموسم عندما يصبح القيام بذلك آمنا، بما يشمل إعادة جدولة الدورات في وقت لاحق من الموسم"، مشددا في الوقت عينه على ان صحة كل المرتبطين باللعبة "تبقى أولويتنا في كل قرار نتخذه".

وأوضحت الرابطة في بيانها ان الدورات التي من المقرر ان تقام اعتبارا من الأول من آب/أغسطس 2020 "ستبقى قائمة الآن بحسب الجدول المنشور (على موقعها الالكتروني)"، لكنها أشارت الى أن "تحديثا لجدول دورات +ايه تي بي+ يتوقع صدوره منتصف حزيران/يونيو".

من جهتها، أشارت رابطة المحترفات الى عدم إقامة دورات باشتاد (كانت مقررة بين 6-11 تموز/يوليو)، ولوزان السويسرية وبوخارست الرومانية (13-19 تموز/يوليو)، ويورمالا اللاتفية (20-26 تموز/يوليو).

وبشأن دورتي باليرمو الإيطالية (بدءا من 20 تموز/يوليو) وكارلسروه الألمانية (28 منه)، أشار متحدث باسم رابطة المحترفات الى ان قرارا بشأنهما سيتم إعلانه الشهر المقبل.

