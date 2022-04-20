واستطاع الرياضيون الروس والبيلاروس المشاركة في دورات رابطتَي المحترفين "ATP" والمحترفات "WTA" تحت علم محايد، منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير الماضي.

وكان متوقعاً أن ينسحب هذا الشرط على البطولات الكبرى الثلاث المتبقية، برغم أن الاتحاد الدولي للتنس فرض حظراً على منتخبات البلدين في كأسي ديفيس للرجال وبيلي جين كينغ للسيدات.

لكن مصادر "ذي تايمز" أشارت إلى أنه بعد مفاوضات دامت شهرين، يفضل منظمو البطولة فرض حظر على اللاعبين بدلا ًمن حلّ وسطي عرضته الحكومة البريطانية.

وينصّ العرض على توقيع أمثال مدفيديف والبيلاروسية أرينا ساباينكا بيانات بعدم الإدلاء بتعليقات داعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويعتقد المنظمون أن التوقيع على هكذا بيانات قد يؤثر سلباً على عائلات اللاعبين المعنيين.

ومن المتوقع ان يُفرض هذا الحظر على جميع البطولات العشبية هذا الصيف في بريطانيا، فيما قالت بطولتا كوينز وإيستبورن التابعة للاتحاد البريطاني للتنس إنهما ستسيران على خطى ويمبلدون.

قال المدير التنفيذي للاتحاد سكوت لويد "نعتقد أنه من منظور عام ومنظور تنفيذ عملي يجب حدوث تناغم (بين نادي عموم إنكلترا والاتحاد البريطاني للتنس)".





