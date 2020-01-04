ولحساب المجموعة الأولى فازت فرنسا على تشيلي 2-1.

وتقدم المنتخب الفرنسي عقب فوز بينوا بير في المباراة الأولى على نيكولاس ياري بمجموعتين لواحدة 6-7 و6-3 و6-3.

كما نجح زميله غايل مونفيس في منح فرنسا النقطة الثانية بعد انتصاره على كريستيان غارين بمجموعتين دون مقابل 6-3 و7-5.

فيما كسبت تشيلي مباراة الزوجي بفوز الثنائي ياري وغارين على الثنائي الفرنسي ماهو وروجي فاسلان بمجموعتين دون مقابل 7-5 و6-2.

وفي المجموعة الثانية، انتصرت اليابان على الأوروغواي 3-صفر.

وضع الياباني غو سويدا بلاده في المقدمة بفوزه في المباراة الأولى على مارتين كويفاس بمجموعتين دون مقابل 6-1 و6-3.

وحقق يوشيهيتو نيشيوكا فوزاً سهلاً على بابلو كويفاس بمجموعتين دون رد 6-صفر و6-1.

وواصلت اليابان تفوقها الكاسح بفوزها في مباراة الزوجي عبر الثنائي ماتسوي وماك لاشلان الذين انتصرا على الثنائي بيهار وبابلو كويفاس بمجموعتين دون رد 7-6 و6-4.

أما في المجموعة الخامسة، فقد تمكن المنتخب الأرجنتيني من تجاوز عقبة بولندا 2-1.

شهدت المواجهة الأولى فوز الأرجنتيني غيدو بيلا على كاميل مايخ شاك بمجموعتين لواحدة 6-2 و2-6 و6-2.

وتمكن هوبرت هوركاتش من تعديل الكفة لمنتخب بولندا بانتصاره في المباراة الثانية على دييغو شفارتسمان بمجموعتين لواحدة 4-6 و6-2 و6-3.

في المقابل، يمنح الثنائي غونساليس ومولتيني الانتصار للأرجنتين بفوزهما في مباراة الزوجي على الثنائي هوركاتش وكوبوت بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4.

وفي السادسة، تغلبت أستراليا على ألمانيا 3-صفر.

فاز نيك كيريوس على يان لينارد شتروف بمجموعتين دون مقابل 6-4 و7-6، وانتصر أليكس دي مينور على ألكسندر زفيريف في المواجهة الثانية بمجموعتين لواحدة 4-6 و7-6 و6-2.

وفي مباراة الزوجي، فاز كريس غوتسيوني وجون بيرس على كيفن كرافْيتز وأندرياس ميس بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-4.