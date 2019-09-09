دخلت الكندية بيانكا أندرييسكو نادي الخمس الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للتنس بفضل فوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة السبت، فيما عادت الأسترالية آشلي بارتي إلى الصدارة مستفيدة من خروج حاملة لقب العام الماضي اليابانية ناومي أوساكا من الدور ثمن النهائي في فلاشينغ ميدوز.

وقد حققت أندرييسكو (19 عامًا)، التي كانت خارج قائمة المصنفات الـ200 منذ عام، لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى من أول مشاركة لها في فلاشينغ ميدوز بتغلبها على المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس في النهائي 6-3، 7-5 لتتقدم 10 مراكز في الترتيب.

وتحتل الكندية المركز الخامس خلف أوساكا الرابعة التي تراجعت ثلاثة مراكز بعد خسارتها اللقب التي حققته العام الماضي في مباراة مثيرة أمام سيرينا.

واستفادت بارتي حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة من نكسة اليابانية لتعود إلى صدارة الترتيب، رغم أنها خرجت أيضاً من الدور ثمن النهائي في نيويورك.

وتتقدم الأسترالية بفارق أقل من 400 نقطة عن التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية ما يمهّد لصراع محتدم بين اللاعبتين لإنهاء الموسم في الصدارة.

وتقدّمت الأوكرانية إيلينا سفيتولنيا التي بلغت الدور نصف النهائي في آخر بطولات الغراند سلام هذا الموسم قبل أن تخرج على يد وليامس، الى المركز الثالث.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي6501 نقطة.

2- التشيكية كارولينا بليسكوفا6125 نقطة.

3- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5032 نقطة.

4- اليابانية ناومي أوساكا4846 نقطة.

5- الكندية بيانكا أندرييسكو4835 نقطة.

6- الرومانية سيمونا هاليب 4803 نقطة.

7- التشيكية بترا كفيتوفا 4326 نقطة.

8- الهولندية كيكي برتنز4325 نقطة.

9- الأميركية سيرينا ويليامس3935 نقطة.

10- السويسرية بيليندا بنسيتش 3738 نقطة.