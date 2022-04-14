تسيتسيباس المصنف الخامس عالميا والثالث في البطولة واجه صعوبة أمام الأداء القوي من منافسه لكنه نجح في إنهاء المجموعة الأولى لصالحه بسبعة أشواط لخمسة وتواصلت الندية بين اللاعبين في المجموعة الثانية قبل أن يحسمها تسيتسيباس لصالحه في شوط كسر التعادل حاجزا مكانه في ربع النهائي.

وسيضرب تسيتسيباس موعداً في ربع النهائي مع الأرجنتيني دييغو شوارتسمان الفائز على الإيطالي لورينتسو موسيتي بمجموعتين لواحدة.

فبعد أن تأخر شوارتسمان في المجموعة الأولى بشوطين لستة، تمكن من تعديل الأرقام في المجموعة الثانية بفوزه بها بستة أشواط لأربعة قبل أن يحسم الثالثة والفاصلة لمصلحته بستة أشواط لثلاثة.