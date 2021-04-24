وحسم اليوناني المصنف خامساً عالمياً مباراته أمام اللاعب الصاعد بقوة والمصنف 19 عالمياً في ساعة و23 دقيقة، في احدى دورات الـ500.

ويلتقي اليوناني في النهائي المخضرم الإسباني رافايل نادال الثالث عالمياً والطامح للقبه الثاني عشر في كاتالونيا والفائز على مواطنه بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر 6-3 و6-2.

وكسر تسيسيباس إرسال خصمه (4-3) في المجموعة الأولى التي حسمها في 41 دقيقة أمام اللاعب البالغ 19 عاما.

وبعد انقاذه كرتين لكسر ارساله في الثانية (1-2)، نجح تسيتسيباس بكسر ارسال الإيطالي مرتين مهيمنا على المجموعة وحاسما المباراة. وهذه المباراة التاسعة تواليا لليوناني دون خسارة أية مجموعة.

وسبق أن التقى تسيتسيباس وسينر مرتين سابقاً، كلاهما في دورة روما للماسترز حيث خرج اليوناني فائزًا عام 2019 قبل أن يرد الايطالي التحية في 2020.

وقال تسيتسيباس: "أمر رائع بلوغ النهائي مرة جديدة، ساحاول تعويض خسارتي في المرة الأخيرة"، ملمحاً إلى سقوطه في نهائي عام 2018 أمام نادال بالذات في مباراة لم يحقق فيها سوى 3 أشواط.



وفي المباراة الثانية، حقق نادال فوزه الثامن في 8 مباريات جمعته بكارينيو بوستا زميله في منتخب إسبانيا في مسابقة كأس ديفيس، منهياً المباراة في 90 دقيقة.



وقال نادال: "غداً ستكون مباراة صعبة للغاية، ستيفانوس يلعب بطريقة أفضل من السابق بكثير، لم يخسر أي مجموعة في مونتي كارلو وبالتالي سيكون منافساً قوياً".

