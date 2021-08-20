وحسم اليوناني المواجهة في نحو ساعتين ونصف بنتيجة، 5-7 و6-3 و6-4.

ويواجه تسيتسيباس في ربع النهائي الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والذي أزاح من طريقه الإيطالي الآخر ماتيو بيريتيني، الثامن عالمياً، بعد أن فاز عليه بمجموعتين دون مقابل 6-4 و6-3.

