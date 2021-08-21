

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس نصف نهائي بطولة سينسيناتي للماسترز بتغلبه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين لواحدة.

وتمكّن المصنف الثالث عالميا من كسب المجموعة الأولى بسهولة بواقع ستة أشواط لاثنين.

واستفاق ألياسيم خلال المجموعة الثانية التي استطاع الفوز بها بسبعة أشواط لقاء خمسة.

لكن تسيتسيباس استعاد توازنه خلال المجموعة الفاصلة وأنهاها لمصلحته دون عناء بستة أشواط لواحد ليحجز مقعده في المربع الختامي.

ويلاقي تسيتسيباس في نصف النهائي الألماني ألكسندر زفيريف الذي تفوّق على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون مقابل.



واكتسح زفيريف المصنف الخامس عالميا رود خلال المجموعة الأولى وأنهاها بستة أشواط لواحد.

وواصل الألماني أفضليته ليكسب المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة عابرا نحو دور الأربعة.