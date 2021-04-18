وقال اليوناني البالغ من العمر 22 عاماً بعد أن جثا على ركبتيه في الملعب "العاطفة تغمرني، إنّه أجمل انتصار في حياتي حتى الآن".

وأضاف: "كنت أعرف أنه سيكون خصماً قوياً للغاية، وكنت متوتراً للغاية في بداية المباراة"، مشيراً إلى أنّه سبق أن تواجه مع روبليف مرات عدة.

وبهذا الفوز، باتت الأفضلية لليوناني في المواجهات بينهما مع أربع انتصارات له في مقابل ثلاثة للروسي.

وتابع تسيتسيباس بالقول: "أنا فخور بالأداء الذي قدمته في الملعب".

وبعد الإقصاء المبكر للمصنف أول الصربي نوفاك دجوكوفيتش ووصيفه الإسباني رافايل نادال، قال تسيتسيباس: "لا أرى أي سبب للمغادرة من دون الكأس، أعتقدت أنني أستحق ذلك".

من جهته، أعرب روبليف عن حزنه: "لأنني لم أتمكن من اللعب بشكل أفضل في النهائي، لأنني لم أتمكن من القتال بشكل أفضل".

وأضاف: "أنا متعب بعد كل تلك المباريات، مرهق، لكن هذا ليس عذراً، لقد كان أفضل مني، وليس هناك ما يقال".