وحسم تسيتسيباس المباراة بمجموعتين لواحدة 6-7 (6-8) و6-2 و7-6 (7-4).

وبات تسيتسيباس (21 عاماً) أصغر لاعب يتوج باللقب منذ ان نجح في ذلك الاسترالي ليتون هويت عام 2001، كما أنه رابع لاعب توالياً يتوج باللقب للمرة الأولى.

وقلب تسيتسيباس تخلفه في المجموعة الأولى التي حسمها منافسه بعد شوط فاصل بصعوبة بالغة، إلى فوز بحسمه المجموعتين الثانية والثالثة.

وكان تسيتسيباس حقق فوزاً لافتاً على السويسري المخضرم روجيه فيدرر في نصف النهائي في طريقه إلى إحراز لقبه الثالث هذا العام.

أما تييم، فأحرز خمسة ألقاب هذا العام، أبرزها إنديان ويلز للماسترز ألف نقطة، وبلغ نهائي بطولة رولان غاروس وخسر أمام الإسباني رافاييل نادال.

ووجد تييم نفسه متخلفاً صفر-30 والإرسال في حوزته والنتيجة 5-6 في المجموعة الأولى، لكنه حافظ على هدوئه وانقذ الموقف ليفرض شوطاً فاصلاً تقدم فيه 5-2، إلا أن تسيتسيباس أدرك التعادل 5-5 قبل أن يحسم النمساوي الأمور في صالحه 8-6.

وضرب اليوناني بقوة في المجموعة الثانية فتقدم 3-صفر ثم 5-2 ليكسر إرسال منافسه مجدداً معادلاً النتيجة.

وفي الثالثة ظلت النتيجة متقاربة من دون أن يتمكن أي لاعب من كسر ارسال منافسه، ما اضطرهما لخوض شوط فاصل جديد فاز به تسيتسيباس 7-4، محرزاً باكورة ألقابه في هذه البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.