وحقق تسيتسيباس تأهله بفوزه السهل على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، وصيف فلاشينغ ميدوز لعام 2017 وويمبلدون لعام 2018، بنتيجة 6-1 و6-3.

واحتاج اليوناني إلى ساعة وتسع دقائق فقط لحسم مباراته الأولى منذ التوقف الذي فرضه "كوفيد-19" في آذار/مارس، ومواجهة الأميركي جون إيسنر أو الأسترالي جون ميلمان في الدور الثالث.

واعتبر تسيتسيباس، الساعي الى لقبه السادس في دورات الألف نقطة للماسترز، أنها "كانت مباراة هامة للغاية. أن أتمكن من العودة والمحافظة على التركيز الذي أحتاجه وعدم السماح له بانتزاع إرسالي، فذلك كان مجهودا جيدا من قبلي".

وكان اليوناني أول اللاعبين المصنفين الثمانية الأوائل يطأ أرض الملعب نتيجة اعفائهم من الدور الأول، ثم لحق به البلجيكي دافيد غوفان السابع وخرج منتصرا من مباراته والكرواتي بورنا تشوريتش 7-6 (8-6) و6-4.

وتشكل سينسيناتي أولى دورات المحترفين منذ التوقف الذي فرضه "كوفيد-19"، في حين عاودت المحترفات نشاطهن في أوائل الشهر الحالي عبر دورة باليرمو.

وترتدي دورة سينسيناتي أهمية مضاعفة، ليس لأنها تشكل وحسب تحضيرا لبطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر، بل لأنها ستعطي القيمين على اللعبة فكرة واضحة حول كيفية إدارة الأمور في بيئة آمنة وصحية.

وسيكون الصربي نوفاك ديوكوفتش (33 عاما) المصنف أول عالمياً والباحث عن لقبه الـ35 في دورات الماسترز لكن الثاني فقط في سينسيناتي من أصل ست مباريات نهائية في هذه الدورة، الأوفر حظاً للمنافسة على اللقب، وهو سيبدأ مشواره الإثنين في الدور الثاني بمواجهة الليتواني ريكارداس بيرانكيس.

وينافسه على اللقب النمساوي دومينيك تييم (يلتقي الصربي فيليب كاريينوفيتش في الدور الثاني) والروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب في سينسيناتي ووصيف فلاشينغ ميدوز (يبدأ مشواره ضد الأميركي ماركوس غيرون)، وذلك في غياب السويسري روجيه فيدرر (39 عاما) لتعافيه من جراحة في ركبته، والاسباني رافايل نادال (34 عاما) الذي فضّل التركيز على دورات الملاعب الترابية.