اليوناني المصنف الثاني في البطولة نجح في كسب المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لثلاثة.

وواصل تسيتسيباس أفضليته خلال المجموعة الثانية ليكسبها بنتيجة ستة أشواط لقاء أربعة ويمضي نحو دور الثمانية

هذا وبلغ الإيطالي يانيك سينر ربع نهائي البطولة بفوزه المثير على البولندي هوبرت هوركاتش بمجموعتين لواحدة

إثارة المباراة تضاعفت عقب فوز البولندي بالمجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، وبعدما كان هوركاتش قريباً من حسم اللقاء لمصلحته في المجموعة الثانية، إلا أن سينر تمكن من العودة وكسب المجموعة من بوابة شوط كسر التعادل بسبعة أشواط لستة، ليواصل سينر المصنف سابعاً في البطولة تألقه وينهي المجموعة الثالثة والفاصلة بسهولة مطلقة بستة أشواط لشوط.

