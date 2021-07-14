ووجد تسيتسيباس المصنف الأول في البطولة صعوبة في المجموعة الأولى قبل أن يحسمها بشوط كسر التعادل 7-6، وتمكن تسيسيباس الذي شارك ببطاقة دعوة من إنهاء المباراة لمصلحته بفوزه في المجموعة الثانية 6-3 ليضرب موعداً في دور الثمانية مع الصربي فيليب كرايينوفيتش الفائز بدوره على الألماني فيليب كولشرايبر بمجموعتين لواحدة، بواقع 7-5 و4-6 و6-3.

