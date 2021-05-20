وسقط تيم المصنف رابعًا عالميًا أمام البريطاني كاميرون نوري (49 عالميًا) 6-3، 6-2 في غضون قرابة الساعة فقط.

وقال نوري الذي حقق فوزه الأول على تيم "كان فوزاً غير متوقع. لعبت جيدًا ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

ويلتقي نوري تاليًا مع الفرنسي أرتور ريندركنيخ المتأهل من التصفيات والذي حقق مفاجأة بإقصائه الإيطالي الواعد يانيك سينر السابع عشر عالميًا 6-7 (7-9)، 6-2، 7-5.

ولم يجد تسيتسيباس صعوبة في بلوغ ربع النهائي بتجاوزه الأميركي تومي بول 6-1، 6-4.

ويلتقي تسيتسيباس تاليًا مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا (60 عالميًا) الذي أسقط الفرنسي غايل مونفيس 4-6، 6-3، 7-6 (7-2).

كما تأهل الفرنسي ريشار غاسكيه (52) إلى ربع النهائي على حساب الأرجنتيني دييغو شفارتسمان العاشر عالميًا 6-3، 7-5 ليضرب موعدًا مع الروسي كاران خاتشانوف (26) الفائز على البولندي كميل مايشرزاك (129) المتأهل من التصفيات 7-6 (7-4)، 6-3.

