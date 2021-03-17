تسيتسيباس إلى الدور الثاني في أكابولكو من قبل beIN SPORTS March 17, 2021 14:18 1:33 دقيقة بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور الثاني من بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس بعد فوزه على الفرنسي بينوا بيير بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية تنس اكابولكو ستيفانوس تسيتسيباس -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة تسيتسيباس إلى الدور الثاني في أكابولكو 2:26 دقيقة نهضة بركان لمواصلة التألق في كأس الـ"كاف" 2:28 دقيقة بيراميدز في تنزانيا من أجل العلامة الكاملة 2:49 دقيقة قمّة عربية خالصة بين أهلي بنغازي ووفاق سطيف 2:23 دقيقة النجم الساحلي ضيفاً ثقيلاً على ساليتاس 2:49 دقيقة شبيبة القبائل في محاولة للعودة بالنقاط من زامبيا 3:08 دقيقة بايرن أمام فرصة تكرار فوزه على لاتسيو 1:01 دقيقة مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد – بث مباشر 2:54 دقيقة داميان ليلارد يقود بلايزرز للفوز على بيليكانز 1:25 دقيقة دي بروين: "نسعى للفوز بكل البطولات"