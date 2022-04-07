وقال الإيطالي عبر حسابه على إنستغرام إنه وفقًا لنصائح الأخصائيين الطبيين قرر ألا يضغط على نفسه في عملية التعافي لذا قرر الانسحاب من دورات مونتي كارلو ومدريد وروما من أجل منح نفسه الوقت اللازم للعودة الى أعلى مستوياته، وعليه سيبتعد بيريتيني عن ملاعب الكرة الصفراء حتى منتصف أيار/مايو المقبل على أقل تقدير ما يثير الشكوك حول مشاركته في بطولة رولان غاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى.

