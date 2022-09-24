وشهدت المجموعة الأولى تنافساً كبيراً بين اللاعبين حتى لحَظاتِها الاخيرة، حيث تمكن ماتيو بيرتيني من حسمِها بسبعة اشوط مقابل ستة بعد أن امتدت لساعة وخمس عشرة دقيقة، وفي المجموعة الثانية عاد الياسيم في المباراة ليُحقِقَ الفوز بها

بستة اشواط لأربعة، ليلجأ اللاعبان للحسم عن طريق السوبر تاي بريك الذي أنهاه بريتيني لصالحه بعشر نقاط لسبع..

