ونجح فينولاس في حسم المجموعة الأولى وفاز بها بشوط كسر التعادل، وتمكن بيريتيني من قلب تأخره ليعادل النتيجة ويفوز بستة أشواط لثلاثة، قبل أن يعود الإيطالي ويحسم المجموعة الثالثة لصالحه بواقع سبعة أشواط لخمسة ضامنا تأهله لثمن النهائي منذ غيابه عن الملاعب من نهائي ويمبلدون بسبب الإصابة في الفخذ.

وفي الدور الثاني أيضا، فاز الفرنسي بنوا بير على الكندي دنيس شابوفالوف السادس 6-3 و4-6 و7-5.

وفي الدور الأول، تغلب الفرنسي غايل مونفيس الذي بلغ ربع نهائي مونتريال على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (7-صفر) و6-2 في 91 دقيقة.

كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف، بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بنتيجة 6-3 و6-4.

وحقق الأميركي سيباستيان كوردا فوزه الـ23 هذا الموسم على الصربي لاسلو دييري 6-4 و6-4 ليضرب موعدا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبرغم الآلام في ظهره، نجا الأميركي جون إيسنر من مواجهة البريطاني كاميرون نوري وحقق فوزا صعبا 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

وضرب العملاق إيسنر 26 إرسالا ساحقا ملحقا الخسارة الثانية تواليا بنوري في الدور الأول. ويلتقي إيسنر البالغ 36 عاما مع الإيطالي يانيك سينر.