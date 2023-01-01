منتخب التشيك الذي كان خسر السلسلة الأولى أمام الولايات المتحدة حقق انتصارين متتاليين على ألمانيا صباح السبت قبل أن تأتي كفيتوفا وتحسم السلسلة بتحقيق الانتصار الثالث تواليا اليوم الأحد بفوزها في لقاء فردي السيدات على لورا سيغموند بمجموعتين دون مقابل بواقع ستة أشواط لأربعة وستة لاثنين، بعد ذلك منح كل من أوسكار أوتي والثنائي المختلط زفيريف وسيغموند منتخب ألمانيا انتصارين في هذه السلسلة قبل أن يواجه الولايات المتحدة.

وحققت بلغاريا فوزها الأول في المجموعة الأولى بعدما حسمت السلسلة أمام بلجيكا بثلاثة انتصارات لاثنين.

السلسلة بين المنتخبين شهدت ندية كبيرة منذ يوم أمس الذي انتهى على وقع التعادل بانتصار لكل منهما، هذا التعادل حضر كذلك في مواجهات اليوم الثاني حيث وصل المنتخبان إلى انتصارين لمثلهما لتشهد البطولة للمرة الأولى مباراة فاصلة في الزوجي المختلط وفيها تفوق الثنائي البلغاري ألكسندر لازاروف وإيزابيلا سينيكوفا على الثنائي البلجيكي المكون من دافيد غوفان وإليزه ميرتنس بشوط كسر التعادل لتحقق بلغاريا انتصارها الأول بعد خسارة السلسلة الأولى أمام اليونان.

وضمن المجموعة السادسة حسمت كرواتيا السلسلة مع الأرجنتين بعد تحقيقها الانتصار الثالث تواليا.

الحسم جاء عن طريق بيترا مارتيتش بعد فوزها في فردي السيدات على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا بمجموعتين لواحدة بواقع ستة أشواط لشوطين وأربعة لستة وستة لواحد تواليا، انتصار ثالث تواليا حسمت به كرواتيا سلسلتها الأولى في المجموعة قبل مواجهة فرنسا.

