كاميل مايخشاك منح بولندا الفوز الأول بتغلبه على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس بمجموعتين دون رد 6-3 و7-6 (7-3).

بعدها عزّز هوبيرت هوركاتش فوز بولندا بتخطيه عقبة دييغو شوارتسمان بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-1 و6-4 قبل أن يتغلب الزوجي البولندي يان جيلينسكي وشيمون والكو على الأرجنتينيين ماكسيمو غونزاليس وأندريس مولتيني بمجموعتين دون رد.

وستلاقي بولندا في نصف النهائي إسبانيا التي تأهلت بالفوز على صربيا بانتصارين لواحد ضمن مباريات المجموعة الأولى.

إسبانيا وبعد فوز تشيلي على النرويج كانت بحاجة لفوز واحد على صربيا لتتأهل إلى نصف النهائي، وهو ما حققه بابلو كارينيو بوستا بتغلبه على فيليب كرايينوفتش بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4 ثم فاز روبيرتو باوتيستا أغوت على دوشان لايوفيتش بمجموعتين متتاليتين 6-1 و6-4 قبل أن يفوز الزوجي الصربي نيكولا كاشيتش وماتيج سابانوف على الإسبانيين بيدرو مارتينيث وألبيرت راموس فينيولاس.