وأعفيت بليسكوفا وكينن، المتوجة مطلع العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، من خوض الدور الأول بما أنهما مصنفتان في المركزين الأول والثاني، لكن المشوار كان قصيرا جدا في هذه الدورة التي نقلت الى فلاشينغ ميدوز في نيويورك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بخسارة الأولى أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 5-7 و4-6 والثانية أمام الفرنسية أليزيه كورنيه 1-6 و6-7 (7-9).

وتبحث الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس عن لقبها الثالث في الدورة (تبدأ مشوارها الإثنين في الدور الثاني ضد الهولندية أرانتشا روس)، وبخروج بليسكوفا المتوّجة في 2016 وكينن، ستكون مواطنتها ماديسون كيز حاملة اللقب أبرز منافساتها.

وتبدأ كيز، المصنفة سابعة، حملة الدفاع عن لقبها ضد التونسية أنس جابر التي بلغت الدور الثاني الأحد بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز 0-6 و6-4 و6-3.

وتغيب كل من المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي والثانية الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب الكندية بيانكا اندرييسكو المصنفة سادسة بسبب مخاوف الجائحة وصعوبة السفر، فيما تشارك اليابانية ناومي اوساكا المصنفة رابعة في الدورة (تبدأ مشوارها ضد التشيكية كارولينا موتشوفا)، والتشيكية بترا كفيتوفا السادسة (تلتقي مواطنتها ماري بوزكوفا).