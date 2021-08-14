

وستلاقي التشيكية الأحد في النهائي الإيطالية كاميلا جورجي التي أقصت في نصف النهائي الثاني الأميركية جيسيكا بيغولا 6-3، 3-6، و6-1.



وكرّرت بليسكوفا وصيفة ويمبلدون فوزها على منافستها بعدما سبق أن هزمتها في مباراة احتاجت خلالها لثلاث مجموعات ضمن الدور نصف النهائي للبطولة الإنكليزية.



وتطمح بليسكوفا إلى الفوز بلقب الدورة الكندية عندما تُواجه جورجي في المباراة النهائية، علماً أنها خسرت أمام الإيطالية الشهر الماضي في الدور الثالث من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو.



وعبّرت التشيكية عن سعادتها ببلوغ النهائي قائلة "إنه شعور مذهل أن أكون في نهائي آخر. كنت صلبة للغاية اليوم".



وتابعت: "قمت بما ينبغي القيام به من أجل الفوز. استخدمت عقلي ولعبت بذكاء. كانت (سابالينكا) تخسر الكرات بشكل مفرط، وأنا سعيدة بأدائي".



من جهتها، كانت جورجي في مسار سلس خلال الأسابيع الأخيرة، إذ فارت بمباراتها الخامسة عشرة في "دبليو تي إيه" من أصل 19 مباراة خاضتها، لتصل إلى أول نهائي لها في دورات الألف نقطة في مسيرتها.



وقالت جورجي إنّ "بلوغ هذا النهائي يعني الكثير. أحظى بأسبوع رائع، كل مبارياتي كانت صعبة".



وأضافت الإيطالية: "كنت أعرف أنني ألعب بشكل جيد للغاية. حتى لو خسرت المجموعة الأولى، لم أشعر أبداً أن المباراة في خطر لأنني كنت أعرف أنني ألعب بشكل جيد".