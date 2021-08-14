بليسكوفا في نهائي دورة مونتريال من قبل beIN SPORTS August 14, 2021 23:12 0:40 دقيقة عبرت التشيكية كارولينا بليسكوفا إلى المشهد الختامي لبطولة مونتريال للتنس بعد تجاوزها عقبة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثالثة عالمياً بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية كارولينا بليسكوفا أرينا سابالينكا -آخر الفيديوهات 4:34 دقيقة ريال مدريد يفوز وبنزيمة يبدع 0:47 دقيقة واتفورد يقتنص فوزاً مثيراً من أستون فيلا 0:40 دقيقة بليسكوفا في نهائي دورة مونتريال 5:24 دقيقة سان جيرمان يغلب ستراسبروغ ويحصد العلامة الكاملة 0:37 دقيقة إنتر يتعاقد مع دجيكو لعامين 3:33 دقيقة نيس وغالتييه يُلحقان هزيمة ثقيلة بليل 2:28 دقيقة باستوري: "أنا أتابع دائماً أخبار النادي" 3:01 دقيقة ميسي: "أنا سعيد جداً" 1:13 دقيقة هدف محمد صلاح في مرمى نوريتش يثير الإعجاب 1:35 دقيقة حكيمي: "أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف"