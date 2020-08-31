وتعثرت اللاعبة التشيكية (28 عاماً) في الإرسال على نحو غير معهود خلال المجموعة الأولى وارتكبت ثلاثة أخطاء مزدوجة لتمنح منافستها غير المصنفة فرصة للقتال.

لكن بليسكوفا استعادت توازنها في المجموعة الثانية لتفوز بكل نقاط الإرسال الأول وارتكبت خطأ سهلاً واحداً لتنهار منافستها الأوكرانية.



وقالت بليسكوفا، المصنفة الثالثة عالمياً، التي لعبت أمام مدرجات خالية مع إضافة أصوات مشجعين بالبطولة التي يغيب عنها الجماهير بسبب جائحة كورونا "اعتقد أنني لعبت مباراة جيدة في الدور الأول".

وستواجه بليسكوفا في الدور القادم الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 50 عالمياً، عقب فوز الأخيرة على الإيطالية ياسمين باوليني 6-3 و6-2.



وفي مباراة أخرى، فازت بترا كفيتوفا المصنفة السادسة في المنافسات على الرومانية إيرينا-كاميلا بيفو بنتيجة 6-3 و6-2.

واستغلت اللاعبة الفائزة بلقب ويمبلدون مرتين، أربع من خمس فرص لكسر الإرسال وسددت 23 ضربة ناجحة لتفوز على منافستها الرومانية.

وقالت كفيتوفا البالغ عمرها 30 عاماً في مقابلة بجانب الملعب "كان علي تحفيز نفسي منذ البداية حتى النهاية".

وأشارت إلى أنها حزينة بسبب غياب الجماهير عن البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا إذ سجلت الولايات المتحدة أكثر من 180 ألف حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وأضافت "الأمر صعب جداً ذهنياً".

وعادت الألمانية أنجليك كيربر، المتوجة بالبطولة في عام 2016، إلى المنافسات لأول مرة منذ سبعة أشهر لتفوز على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بنتيجة 6-4 و6-4.

وتجاوزت اللاعبة الألمانية المصنفة 17 في البطولة، بداية سيئة عند امتلاك الإرسال وتحسن مستواها بمرور الوقت في المواجهة التي استمرت 88 دقيقة.

وتبادلت كيربر، الفائزة ببطولة أستراليا في عام 2016 وويمبلدون في عام 2018، كسر الإرسال في أول أربعة أشواط من المباراة مع تومليانوفيتش قبل أن تعثر على إيقاعها لتسيطر على المواجهة.

واستغلت اللاعبة الألمانية كل الفرص الثلاث لكسر الإرسال لتتقدم 5-4 ثم حسمت المجموعة الأولى بالفوز بإرسالها دون خسارة أي نقطة.

وفي المجموعة الثانية كسرت كيربر إرسال منافستها مرتين قبل أن تنهي المواجهة من الفرصة الثالثة للفوز بالمباراة عندما أطاحت باللاعبة الأسترالية بضربة أمامية خارج الملعب.

وتلعب كيربر في الدور القادم مع مواطنتها آنا لينا فريدسام التي أطاحت بالأميركية كارولين دوليهيد بمجموعتين دون رد 6-2 و6-2.

وتأهلت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة 12 في البطولة، على حساب البلجيكية غريت مينين 6-1 و6-4 لتضرب موعداً في الدور القادم مع البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش التي فازت على الأميركية فرانشيسكا دي لورينزو بنتيجة 2-6 و7-6 (8 – 6) و6-صفر.

وانتصرت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، المصنفة 30 في المنافسات، على الأميركية هيلي بابتيست بنتيجة 7-5 و6-2 لتواجه الروسية فارفارا غراشيفا الفائزة على الإسبانية بولا بادوسا 6-4 و7-5.