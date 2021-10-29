بطولة سان بطرسبورغ المفتوحة للتنس - الروسي أندري روبليف يودّع من ربع النهائي من قبل beIN SPORTS October 29, 2021 21:16 0:40 دقيقة سقط الروسي أندري روبليف في ربع نهائي بطولة سان بطرسبورغ المفتوحة للتنس بخسارته المفاجئة أمام الهولندي بوتيك فان دو زاندسخولب بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-4. تقارير إخبارية أندري روبليف بطولة سان بطرسبورغ المفتوحة للتنس بوتيك فان دو زاندسخولب -آخر الفيديوهات 2:09 دقيقة دوناروما: "حققنا الأهم" 1:15 دقيقة نيمار: "خضنا مباراة صعبة أمام ليل" 5:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل 0:35 دقيقة زفيريف يبلغ نصف نهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس 0:55 دقيقة ناغلسمان يطالب لاعبي بايرن بنسيان خيبة كأس ألمانيا 0:40 دقيقة بطولة سان بطرسبورغ - روبليف يودّع من ربع النهائي 0:22 دقيقة غوارديولا يدعم فكرة تولّي تشافي تدريب برشلونة 0:43 دقيقة غوارديولا يُشيد بفييرا 0:40 دقيقة كلوب: "لا توجد مباريات سهلة في البريميرليغ" 0:40 دقيقة بارجوان يتحدّث عن أهدافه مع برشلونة