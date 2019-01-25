واحرزت الشريكتان ستوسور وجانغ لقبهما الأول معا في بطولة كبرى في الزوجي بفوزهما في المباراة النهائية على بطلتي الموسم الماضي والمصنفتين في المركز الثاني عالميا 6-3 و6-4 على الملعب الرئيسي رود لايفر أرينا.

وقالت جانغ بعد الفوز "اليوم، إنه حلم حقيقي بالنسبة إلي".

وردت ستوسور "شواي، السعادة معك دائما على الملعب، بيننا صداقة عظيمة".

وهو اللقب الأول للاعبتين معا، وكانت ستوسور توجت في فلاشينغ ميدوز الأميركية (2005) ورولان غاروس الفرنسية (2006) مع الأميركية ليزا رايموند الفائزة بـ 20 لقبا.

وفي طريقهما الى النهائي، تخطت ستوسور وجانغ عقبة كبيرة عندما تمكنتا من إقصاء بطلتي رولان غارون وويمبلدون الأنكليزية في الموسم الماضي التشيكيتين باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا.