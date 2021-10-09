ولم يجد موراي الذي يعود إلى بطولة إنديان ويلز للمرة الأولى خلال أربعة أعوام أية صعوبة في حسم فوزه على مانارينو منهيا المجموعة الأولى 6-3 والثانية 6-2 محققا انتصاره الثاني على مانارينو في هذه البطولة بعد أن كان فاز عليه في نسخة عام 2015، ليحجز مكانه في الدور الثاني حيث سيلاقي الإسباني اليافع كارلوس ألكاراث.

كما تأهل الجنوب إفريقي كيفن أندرسون إلى الدور الثاني بعد أن حقق فوزا سهلا على الأسترالي جوردان تومبسون بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-5 و6-2.

وبلغ الأسترالي جون ميلمان الدور ذاته بعد تخطيه عقبة الأميركي جاك سوك بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و4-6 و6-3.