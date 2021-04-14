ولم يجد الصربي المتوج في بداية الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، صعوبة تذكر في اقصاء الإيطالي.

وحسم دجوكوفيتش الذي أعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الأوائل الآخرين، لقاءه وسينر في ساعة و36 دقيقة بعدما كسر إرسال الإيطالي الشاب خمس مرات خلال اللقاء.

وبدأ الروسي أندري روبليف المصنف سادساً في البطولة مشواره بقوة أيضاً وتأهل إلى الدور الثالث بفوزه على الإيطالي سالفاتوري كاروزو 6-3 و6-2.

كما بلغ الدور الثالث الإيطالي فابيو فونييني بفوزه على الأسترالي جوردن تومسون 6-3 و6-3، ليواجه الصربي فيليب كرايينوفيتش الفائز بسهولة 6-صفر و6-3 على الأرجنتيني خوان إينياسيو لونديرو.

كما تأهل التشيلي كريستيان غارين عقب فوزه على الأسترالي جون ميلمان 6-1 و6-4 ليواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالمياً.



وكان الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، التاسع عالمياً، أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارته أمام النروجي كاسبر رود 3-6 و3-6، فيما تأهل البلجيكي دافيد غوفان، الـ15 عالمياً، بفوزه السهل على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-4 و6-صفر.

