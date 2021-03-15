بارتي التي كانت قد انسحبت من بطولتي قطر توتال المفتوحة للتنس ودبي المفتوحة للتنس للإصابة لا تزال في الصدارة برصيد تسعة آلاف ومائة وست وثمانين نقطة أي بفارق ألف وثلاثمئة وإحدى وخمسين نقطة عن صاحبة المركز الثاني اليابانية ناوومي أوساكا التي توجت مؤخراً بلقبها الرابع في بطولات الغراند سلام بفوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

