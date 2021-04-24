وكما كانت الحال في الدور نصف النهائي، كافحت الأسترالية لأكثر من ساعتين لتخطي منافستها، لكنها احتفلت بعيد ميلادها الخامس والعشرين بأفضل طريقة بحجزها في النهاية بطاقتها إلى المباراة النهائية.

ورأت الأسترالية "من المهم جداً أن تؤمن. مهما كانت النتيجة، أحاول إيجاد الطريق الصحيح" للعودة إلى المباراة، قبل أن تُقدم لها باقة ورد كتب عليها "عيد ميلاد سعيد".

وتابعت "أعشق كرة المضرب والمنافسة، وبالتالي أن ألعب في يوم عيد ميلادي يجعل الأمر مميزاً أكثر".

وتلتقي بارتي في المباراة النهائية مع البيلاروسية أرينا سابالينكا، السابعة عالمياً، الفائزة على الرومانية سيمونا هاليب، الثالثة عالمياً، 6-3 و6-2.



