بلغت الاسبانية باولا بادوسا، المصنفة 62 عالمياً، نصف نهائي دورة مدريد لتنس عقب فوزها اليوم الأربعاء على السويسرية بليندا بنتسيتش، المصنفة 11 عالمياً، 6-4، 7-5.

ومع نهاية المباراة، قبّلت بادوسا أرض الملعب وسط فرحة عارمة حيث من المتوقع أن تقفز في التصنيف العالمي لرابطة المحترفات.

وتنتظر بادوسا (23 عامًا)، المشاركة في بطاقة دعوة، مواجهة نارية في المربع الذهبي ضد الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى التي تفوقت على التشيكية بترا كفيتوفا، الثانية عشرة، بمجموعتين مقابل واحدة 6-1 و3-6 و6-3 في نحو ساعتين.

وتأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة عالمياً إلى المربع الذهبي بعدما استفادت من انسحاب البلجيكية إليز مرتنس (16).

وتقدمت سابالينكا 6-1 و4-صفر في مباراة سيطرت عليها، عندما قررت مرتنس التوقف بسبب Yصابة في الفخذ الايسر تعرضت لها قبل دقائق.

وضربت سابالينكا موعداً في نصف النهائي مع الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا (41) الفائزة بصعوبة على التشيكية كارولينا موتشوفا (20) بمجموعتين 7-6 (7-4) و7-6 (7-2).