المصنفة الأولى عالمياً فرضت إيقاعها على مجريات المجموعة الأولى لتحسمها بسهولة بالغة بواقع ستة أشواط لواحد لكن آزارينكا انتفضت في المجموعة الثانية وردت التحية بمثلها فارضة مجموعة فاصلة عادت فيها بارتي إلى تفوقها لتنهيها بستة أشواط لإثنين.

وتواجه بارتي البيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة الفائزة بسهولة على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا التاسعة عشرة 6-1 و6-2.

وبلغت الدور ذاته اليابانية ناومي أوساكا الثانية بتغلبها على البلجيكية إليز مرتنس السادسة عشرة 6-3 و6-3.

وهو الفوز الـ23 على التوالي لأوساكا بطلة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وتلتقي أوساكا في الدور المقبل مع الأميركية جيسيكا بيغولا الـ29 أو اليونانية ماريا ساكاري الـ23.

وقلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة تأخرها بالمجموعة الاولى أمام التشيكية بترا كفيتوفا التاسعة إلى فوز 2-6 و7-5 و7-5.

وقالت الفائزة "أنا سعيدة جدا لأني تمكنت من الرد بعد خسارتي للمجموعة الأولى"، مضيفة "أنا سعيدة من أسلوب لعبي وكيفية تعاملي مع الضغط. اضطررت لبذل أفضل ما لديّ للفوز".

وأكدت سفيتولينا أنها سعيدة أيضاً كيف تعاملت مع خوض 3 مجموعات في أجواء حارة ورطبة، مشيرة إلى أنها تشعر "بحالة جيدة. عملت بجهد كبير على لياقتي البدنية وهو يؤتي ثماره بحسب ما اعتقد".