بادوسا تحرز لقب دورة بلغراد من قبل beIN SPORTS May 22, 2021 22:46 0:32 دقيقة توجت الإسبانية باولا بادوسا جيبيرت بأول لقب في مسيرتها إثر إحرازها لقب دورة بلغراد للتنس بعد انسحاب الكرواتية آنا كونجوه من المجموعة الثانية. تقارير إخبارية باولا بادوسا دورة بلغراد للتنس -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة بادوسا تحرز لقب دورة بلغراد 3:16 دقيقة طريق التتويج لم يكن مفروشاً بالورود 2:08 دقيقة محطات سيميوني مع أتلتيكو مدريد 2:03 دقيقة سوايز.. هدية برشلونة لأتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة فوز معنوي لسيمبا على كايزر تشيفس 4:53 دقيقة أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني 1:40 دقيقة دييغو سيميوني: كانت سنة صعبة ومعقدة أنهيناها بنجاح 4:20 دقيقة ريال مدريد يفوز لكن جاره حصد اللقب 2:27 دقيقة برشلونة يؤمّن المركز الثالث بفوز صعب على إيبار 4:00 دقيقة كوكي يتحدث عن اللقب الغالي