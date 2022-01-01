بابلو كارينيو بوستا حقق الفوز في المباراة الأولى بتغلبه على أليخاندرو تابيلو بمجموعتين دون رد بستةِ أشواط لأربعة ثم سبعةِ أشواط لستة قبل أن يضيف روبيرتو باوتيستا أغوت الفوز الثاني لإسبانيا بتغلبه على كريستيان غارين بستة أشواط دون مقابل وستةِ أشواط لثلاثة.

وحسم الزوجيُ الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوغينا وبيدرو مارتينيث المباراة الثالثة بالفوز على الزوجي التشيلي المكون من تاليبو وتوماس باريوس فيرا بثلاث مجموعات دون رد.

الأرجنتين تهزم جورجيا

واستهلت الأرجنتين مشوارها في البطولة بالفوز على جورجيا بثلاثة انتصارات دون مقابل، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

فيديريكو ديل بونيس المباراة الأولى بفوزه على الجورجي ألكسندر ميتري فيلي بمجموعتين دون رد نجح المصنفُ الثالثَ عشر عالمياً دييغو شفارتسمان في تسجيل الفوز الثاني بتغلبه على نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين دون مقابل بواقع ستة أشواط لواحد وستة دون مقابل.

ومنح ماكسيمو غونزاليس وأندريس مولتيني الأرجنتينيين فوزا ثالثا جاء على حساب الثنائي الجورجي سابا بيرتسي لادزه وزورا اتكيما لادزه.

خسارة اليونان من بولندا

وضمن المجموعة الرابعة، انسحب تسيتسيباس، المصنف رابعاً عالمياً، أمام البولندي هوبرت هوركاش (9)، ففاز الأخير على أريستوتيليس ثانوس 6-1 و6-2، قبل أن يعود للمشاركة في الزوجي ويحقق الفوز 6-4 و5-7 و10-8.

لكن بولندا تفوقت 2-1، بفضل فوزين في الفردي، بينها تفوق كميل مايخرتساك على ميخائيل بيرفولاراكيس 6-1 و6-4.

وأكد تسيتسيباس أن تعافيه من جراحة خضع لها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "على المسار الصحيح" وأن غيابه عن مباراة الفردي كان على سبيل "الاحتياط"، قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة (17-30 كانون الثاني/يناير).

وعن مواجهته المقبلة مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، قال "أُصلي لأكون قادراً على اللعب الإثنين ضد الأرجنتين (في الفردي)".

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت الأرجنتين على جورجيا 3-صفر بعد حسم شفارتسمان، المصنف 13 عالمياً، مباراته مع نيكولوز باسيلاشفيلي الـ22 عالمياً 6-1 و6-2. وسحق زميله فيديريكو دلبونيس خصمه ألكسندر ميتريفيلي بالنتيجة عينها.

قال شفارتسمان "من الصعب دوماً ان تبدأ مواجهة ما، لذا كنت سعيداً عندما تغلب فيديريكو على منافسه بسرعة كبيرة وسهولة كبيرة".