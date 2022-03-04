وقالت بارتي في بيان نشره منظمو إنديان ويلز التي تنطلق الأسبوع المقبل "للأسف لم يتعاف جسدي كما كنت آمل بعد أستراليا المفتوحة، ولم أتمكن من الاستعداد بشكل صحيح لإنديان ويلز وميامي".

وتابعت بارتي (25 عاماً) التي كانت ستنافس على لقب ثالث توالياً في ميامي في آذار/مارس "لا أعتقد أنني بالمستوى المطلوب للفوز بتلك الأحداث، ونتيجة لذلك قررت الانسحاب من الدورتين".

وكانت بارتي أصبحت في كانون الثاني/يناير أول أسترالية تحرز لقب بطولة أستراليا في 44 سنة، منذ كريس أونيل في 1978.

وتخلفت الأسترالية 1-5 في المجموعة الثانية أمام الأميركية دانييل كولينز، قبل أن تردّ وتحسم المواجهة 6-3 و7-6 (7-2)، لتحرز لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس 2019 وويمبلدون العام الماضي.