البريطانية اليافعة كانت ستعود إلى الملاعب للمرة الأولى بعد تتويجها بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس عبر المشاركة في بطولة شيكاغو، لكن رادوكانو قررت الانسحاب وبالتالي ستركز على المشاركة في بطولة أكبر وهي إنديان ويلز ذات الألف نقطة مطلع شهر أكتوبر.

