واحتاجت كولينز التي وصلت أوائل العام الحالي الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل الخسارة أمام البطلة المحلية آشلي بارتي، الى ساعة و6 دقائق كي تحقق فوزها الثاني على جابر من أصل ثلاث مواجهات بينهما.

وبعد خروجها من الدور الثاني لدورة إنديان ويلز في وقت سابق من الشهر الحالي، كانت جابر تمني النفس في التعويض وتحقيق أفضل نتيجة لها في ميامي من خلال بلوغ الدور ربع النهائي.

أما بالنسبة لكولينز، فتبحث الأميركية البالغة 28 عاماً عن لقبها الاحترافي الثالث بعدما افتتحت رصيدها العام الماضي بلقبي سان خوسيه وباليرمو، لكنها ستصطدم في ربع النهائي الثاني لها في ميامي بعد 2018 (وصلت الى نصف النهائي) باليابانية ناومي أوساكا التي تغلبت على الأميركية الأخرى أليسون ريسك بسهولة نسبية 6-3 و6-4.

وحسمت أوساكا، القادمة من مشاركة مخيبة في دورة إنديان ويلز حيث انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، اللقاء مع ريسك في ساعة و32 دقيقة.

وما زالت اليابانية التي تراجعت في تصنيف المحترفات الى المركز 77 بعد غيابها لفترة طويلة عن الموسم الماضي بسبب المشاكل النفسية، تبحث عن لقبها الأول منذ تتويجها في أوئل 2021 بلقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع في الغراند سلام.

وهذه المرة الثانية فقط التي تصل فيها اليابانية الى الدور ربع النهائي في ميامي من أصل ست مشاركات، والأولى كانت العام الماضي حين انتهى مشوارها على يد اليونانية ماريا ساكاري.

وبلغت ربع النهائي أيضاً الأسترالية داريا سافيل بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونتسيتي 5-7 و6-4 و7-5